Regionali | Di Maio | “Abbiamo 200 miliardi grazie al Recovery Fund | ma attenti a chi mettiamo in mano la sanità”

(Di venerdì 11 settembre 2020) “Abbiamo avuto la meglio nella trattativa in Europa e abbiamo 200di euro da spendere con il, ma attenzione a chiinle chiavi della sanità e dei servizi pubblici”: così oggi, a San Benedetto del Tronto (Ascoli), il ministro degli Esteri Luigi Di, parlando delle prossime elezioni. “Sosteniamo Mercorelli perché vogliamo fare in modo che in una regione come le Marche la sanità sia al servizio dei cittadini e non al servizio della politica”, ha aggiunto il ministro. L'articolo, Di: “Abbiamo 200al, ma ...

"La vita e i giovani sono troppo preziosi per lasciarli in mano a un chiacchierone da drive in come De Luca". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in comizio a Napoli. "Oggi ho accarezzato ...Stefano Bonaccini è il personaggio che dentro il Pd con più determinazione interpreta l’alleanza con il M5s in termini competitivi, senza complessi di inferiorità e sulla questione del Mes è chiaro: " ...