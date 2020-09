Leggi su dire

(Di venerdì 11 settembre 2020) NAPOLI – “Siamo qui per lanciare un appello a tutti gli elettori: andiamo a votare. Il centrodestra unito vince”. Cosi’ Stefano Caldoro chiudendo la campagna elettorale a Vietri sul Mare (Salerno) con Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini.“Il centrodestra e’ unito nella Regione piu’ grande tra quelle chiamate al voto. La differenza tra noi e il centrosinistra – dice Caldoro – e’ evidente, basta guardare il porto di Salerno: lo abbiamo realizzato noi investendo 70 milioni di euro in questo grande progetto, a differenza di un signore salernitano che fa molto fumo a cui non segue alcuna sostanza. Il centrodestra, invece, continuera’ a occuparsi con fatti concreti dei lavoratori, dell’economia e della nostra bellissima Regione”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Regionali Campania, Caldoro: “Centrodestra unito vince” VIDEO | Regionali Campania, Ciarambino: “Ambiente al centro del programma M5s” Centro di Napoli blindato in attesa di Salvini, già pronta la contromanifestazione VIDEO | Regionali Campania, Gorga: “Formazione e tecnologia per rilanciare il corallo” Regionali Campania, De Luca: “In 5 anni programma realizzato al 150%, nei prossimi priorità al lavoro” Crimi: “Esito delle regionali non avrà impatto sul governo”