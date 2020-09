Regionali Campania 2020, Salvini sfida De Luca: «È il vecchio, chi vuole il nuovo vota la Lega» (Di venerdì 11 settembre 2020) «Il 20 e 21 settembre finalmente milioni di campani voteranno: chi vuole il vecchio sceglie De Luca, chi vuole provare il nuovo finalmente ha la Lega». Lo ha detto il leader della Lega,... Leggi su ilmattino (Di venerdì 11 settembre 2020) «Il 20 e 21 settembre finalmente milioni di campani voteranno: chiilsceglie De, chiprovare ilfinalmente ha la». Lo ha detto il leader della,...

LegaSalvini : ?? #Salvini: 'Per le Regionali, l'obiettivo è 7 a 0, il voto in Campania sorprenderà!'. AVANTI TUTTA ???? - Utimpergher : @matteosalvinimi Ma Pagnoncelli del corsera ha previsto che la Lega in Campania alle prossime regionali prenderà il 3% - DavideRicci1973 : Regionali Campania: #Salvini torna a #Napoli confidando nella poca memoria dei napoletani. - dariocurcio5 : #Campania Agroalimentare #CgilCislUil. Al via presidi e assemblee in tutte le aziende regionali del settore in vist… - bassairpinia : REGIONALI. GENUA (PIÙ CAMPANIA IN EUROPA), FONDI EUROPEI PER PROMUOVERE L'OCCUPAZIONE FEMMINILE -… -