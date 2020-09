Referendum, Renzi: "Solo tributo a demagogia" (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Salvini non ha neanche l'abitudine di seguire i lavori parlamentari, io non ho votato come dice lui. ma questo è secondario". Lo dice Matteo Renzi a Radio Anch'io su Radio Rai Uno replicando a Matteo Salvini a proposito di chi ha cambiato e chi opinione sul taglio dei parlamentari. "Questa riforma è uno spot, è Solo un tributo alla demagogia. Quando 4 anni fa noi volevamo davvero ridurre il numero dei parlamentari insieme alla modifica del Senato, dove era Salvini? Era a fare campagna elettorale contro di me". "Qui c'è un dato di fatto sia che vince il Sì o che vince il No, non cambia nulla: sempre due passaggi parlamentari restano. Solo in Italia c'è il bicameralismo paritario e Salvini e Di Maio pur di mandare a casa me, hanno ... Leggi su iltempo

