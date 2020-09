Referendum, perché votare Sì? Rispondo a Giacomo e a tutti gli studenti (Di venerdì 11 settembre 2020) In trent’anni d’insegnamento capita di ricevere mail da ex alunni. Ieri Giacomo mi ha scritto: “Caro Prof (…) Immagino che al Referendum voterà Sì, può dirmi perché? Una sintesi, come quelle di un tempo. (…)”. Caro Giacomo, è difficile riportare sulla pagina con la chiarezza che esigi le ragioni che mi spingono a votare Sì. Ci provo. Partendo da un dato: il popolo ha desideri, bisogni, aspirazioni, è sbagliato reprimerli etichettando le politiche popolari come “populiste”. L’inganno dei “giornaloni” e di chi li finanzia è evidente: dalla commissione Bozzi (‘83) al programma dell’Ulivo, sono quarant’anni che destra e sinistra parlano di taglio dei parlamentari. Oggi non va ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) In trent’anni d’insegnamento capita di ricevere mail da ex alunni. Ierimi ha scritto: “Caro Prof (…) Immagino che alvoterà Sì, può dirmi perché? Una sintesi, come quelle di un tempo. (…)”. Caro, è difficile riportare sulla pagina con la chiarezza che esigi le ragioni che mi spingono aSì. Ci provo. Partendo da un dato: il popolo ha desideri, bisogni, aspirazioni, è sbagliato reprimerli etichettando le politiche popolari come “populiste”. L’inganno dei “giornaloni” e di chi li finanzia è evidente: dalla commissione Bozzi (‘83) al programma dell’Ulivo, sono quarant’anni che destra e sinistra parlano di taglio dei parlamentari. Oggi non va ...

robertosaviano : IL PD È ORMAI SOLO VAPORE ACQUEO. Qui - VittorioSgarbi : Referendum: vota “NO” contro ipocriti, cretini e bugiardi. Ecco perché. - Mov5Stelle : È arrivato il quattordicesimo numero di “5 Stelle News” ??? Questo numero è dedicato al referendum sul… - PennyDreadfull_ : RT @LauraGaravini: Diminuiscono i nostri diritti e non migliora il funzionamento di Camera e Senato. Ecco perchè votare NO al Referendum. #… - saxdex : @ilfattoblog @fattoquotidiano Perché un referendum per qualcosa di così banale? -