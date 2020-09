Referendum, Giorgetti per il No: “Il sì? Favore al governo”. Un anno fa in Aula votò per il taglio: “I seggi possono essere 500, 400, 300” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Poiché il valore che abbiamo cercato di affermare durante questa crisi è la coerenza, non c’è dubbio alcuno che voteremo per la riduzione dei parlamentari. Ma il problema non è tanto la riduzione, il problema è il Parlamento” e il suo ruolo attuale. Parlava così un anno fa ad Atreju, l’annuale evento di Fratelli d’Italia, l’uomo forte della Lega Giancarlo Giorgetti. Poche settimane dopo (l’8 ottobre), stando ai dati di Openparlamento, avrebbe dato l’ultimo via libera al taglio degli eletti insieme ai suoi colleghi del Carroccio e alla quasi totalità di Montecitorio. Ma ora che il Referendum è alle porte Giorgetti ha cambiato idea. “Non so cosa voterete voi, ma posso dirvi come voterò io. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) “Poiché il valore che abbiamo cercato di affermare durante questa crisi è la coerenza, non c’è dubbio alcuno che voteremo per la riduzione dei parlamentari. Ma il problema non è tanto la riduzione, il problema è il Parlamento” e il suo ruolo attuale. Parlava così unfa ad Atreju, l’annuale evento di Fratelli d’Italia, l’uomo forte della Lega Giancarlo. Poche settimane dopo (l’8 ottobre), stando ai dati di Openparlamento, avrebbe dato l’ultimo via libera aldegli eletti insieme ai suoi colleghi del Carroccio e alla quasi totalità di Montecitorio. Ma ora che ilè alle porteha cambiato idea. “Non so cosa voterete voi, ma posso dirvi come voterò io. ...

fattoquotidiano : Referendum, Giorgetti per il No: “Senza altre riforme, taglio è improponibile”. Un anno fa diceva: “Per coerenza vo… - repubblica : Referendum sul taglio dei parlamentari, Giorgetti (Lega): 'È favore al governo, voto no' [aggiornamento delle 17:22] - Corriere : Referendum, Giorgetti si schiera per il no: «Il taglio è improponibile» - AnnaP1953 : RT @Corriere: Referendum, Giorgetti si schiera per il no: «Il taglio è improponibile» - Noovyis : (Referendum, Giorgetti per il No: “Il sì? Favore al governo”. Un anno fa in Aula votò per il taglio: “I seggi posso… -