Referendum, Di Maio: “In Italia troppi parlamentari. Possiamo tagliarne 345, chi vota no ha tagliato sanità e servizi” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Abbiamo la grande occasione per tagliare 345 parlamentari e chi sta portando avanti la campagna del ‘No’ è chi ha tagliato per anni la sanità, la scuola, i trasporti e i servizi essenziali”. A dirlo è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, oggi a San Benedetto del Tronto (Ascoli), per sostenere il Si al Referendum e il candidato presidente della Regione Marche Gianni Mercorelli. “Credo – aggiunge Di Maio – che abbiamo l’occasione per riportare i numeri dei parlamentari ai livelli europei. In Italia i parlamentari sono troppi”. L'articolo Referendum, Di Maio: “In Italia troppi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) “Abbiamo la grande occasione per tagliare 345e chi sta portando avanti la campagna del ‘No’ è chi haper anni la sanità, la scuola, i trasporti e i servizi essenziali”. A dirlo è il ministro degli Esteri Luigi Di, oggi a San Benedetto del Tronto (Ascoli), per sostenere il Si ale il candidato presidente della Regione Marche Gianni Mercorelli. “Credo – aggiunge Di– che abbiamo l’occasione per riportare i numeri deiai livelli europei. Insono”. L'articolo, Di: “In...

A dirlo è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, oggi a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per sostenere il Si al referendum e il candidato presidente della Regione Marche Gianni Mercorelli.

Il Pd ha infatti dato il proprio sostegno per il Sì al referendum a patto che si proceda con le riforme ... a spiegarne le ragioni è stato il renziano Marco Di Maio. "Non condividiamo un percorso ...

A dirlo è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, oggi a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per sostenere il Si al referendum e il candidato presidente della Regione Marche Gianni Mercorelli.Il Pd ha infatti dato il proprio sostegno per il Sì al referendum a patto che si proceda con le riforme ... a spiegarne le ragioni è stato il renziano Marco Di Maio. "Non condividiamo un percorso ...