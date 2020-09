Real Madrid, la mossa dei blancos per “liberarsi” di Bale. McManaman: “Uno come lui deve giocare sempre” (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Real Madrid sarebbe pronto a favorire la partenza di Gareth Bale.Infatti, il club spagnolo potrebbe pagare fino al 50% del suo attuale ingaggio per rendere più agevole un suo ritorno in Premier League. Ma si tratterebbe di una cessione molto complicata, perché sono poche le squadre che possono permettersi un giocatore dallo stipendio elevatissimo come quello del gallese.A parlare di questa spinosa situazione relativa al futuro dell'ex Tottenham è l'ex stella del calcio inglese Steve McManaman nel corso della nuova edizione del format "Football Talks": "Spero che possa tornare in Premier League ed essere un top player. Negli ultimi anni ha subito diversi infortuni e ha giocato poco, ma è ancora integro. Non so se voglia lasciare il club e quanti soldi voglia il ... Leggi su mediagol

