Ramona Badescu piange in tv: “Mio padre sta male” (Di venerdì 11 settembre 2020) È un momento difficile per Ramona Badescu: l’ex showgirl ha infatti raccontato di avere un grande problema famigliare che l’affligge: è stato lo studio di Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele, ad accogliere le sue confidenza. Ramona Badescu madre del piccolo Ignazio Ramona Badescu ha da poco vissuto una grandissima gioia: è diventata madre a 51 anni del piccolo Ignazio, nato dall’amore con il compagno Narcis Godeanu. Badescu e il padre malato Un grande dolore si è però affacciato alla sua vita con la malattia di suo padre, lontano dal suo affetto: “Non ci sono voli, la Romania ha deciso di chiudere le frontiere per evitare i contagi. Tra pochi giorni ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 settembre 2020) È un momento difficile per: l’ex showgirl ha infatti raccontato di avere un grande problema famigliare che l’affligge: è stato lo studio di Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele, ad accogliere le sue confidenza.madre del piccolo Ignazioha da poco vissuto una grandissima gioia: è diventata madre a 51 anni del piccolo Ignazio, nato dall’amore con il compagno Narcis Godeanu.e ilmalato Un grande dolore si è però affacciato alla sua vita con la malattia di suo, lontano dal suo affetto: “Non ci sono voli, la Romania ha deciso di chiudere le frontiere per evitare i contagi. Tra pochi giorni ...

POPCORNTVit : Le lacrime, umanissime, di Ramona Badescu: 'Mio padre sta male e non posso raggiungerlo' - valentinadigrav : RT @Adnkronos: #RamonaBadescu in lacrime: 'Mio padre in Romania, sta male e non posso raggiungerlo' - JohSogos : RT @Adnkronos: #RamonaBadescu in lacrime: 'Mio padre in Romania, sta male e non posso raggiungerlo' - Under_A_Sky : @fisco24_info Articolo sicuramente in target per @fisco24_info che dovrebbe occuparsi, appunto, di #Fiscalità e… - sulsitodisimone : Ramona Badescu in lacrime: 'Mio padre in Romania, sta male e non posso raggiungerlo' -