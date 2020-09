Quarantena | Speranza | ‘Valutiamo riduzione da 14 a 10 giorni’

(Di venerdì 11 settembre 2020) Roberto, ministro della Salute, parla in merito alla possibilità di ridurre il periodo diper i soggetti positivi al Covid. Si sta dibattendo sulla possibilità di ridurre il periodo dida 14 a 10 giorni, per i soggetti che dovessero risultare eventualmente positivi. Circostanza che farebbe scattare immediatamente l’isolamento nel proprio domicilio … L'articolo‘Valutiamoda 14 a 10 giorni’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Speranza: nessuna decisione su riduzione quarantena #coronavirusitalia - Ultron65 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Speranza: nessuna decisione su riduzione quarantena #coronavirusitalia - discoradioIT : #coronavirus, il ministro della Salute Roberto #Speranza: 'Ancora nessuna decisione su riduzione della #quarantena' - abruzzoweb : CORONAVIRUS: SPERANZA, ANCORA NESSUNA DECISIONE SU TEMPI QUARANTENA - RedattoreSocial : #Coronavirus, Speranza: “La riapertura delle scuole può accrescere il contagio'. 'Non siamo in una fase di rischio… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena Speranza

Potreste averlo intravisto, nel suo fare serio e tranquillo, durante una delle edizioni del Porte Aperte Festival in veste di organizzatore, ma anche sul palco come interlocutore; per esempio nell'edi ..."Il Centro europeo per il controllo delle malattie ha calcolato che, riducendo da 14 a 10 i giorni della quarantena, potrebbe sfuggire il 6% delle persone. Quanto vale questo 6% dipende dalla situazio ...