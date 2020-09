“Quando li ho incontrati ho avuto paura”. Omicidio Willy, una testimonianza: “I fratelli Bianchi mettevano timore” (Di venerdì 11 settembre 2020) “I ragazzi alla ribalta delle cronache sono stati anche da me, era una sera d’inizio estate. È stata una mezz’ora, sul tardi, e non è successo nulla di particolare. Eppure, tutti i presenti, quella mezz’ora se la ricordano bene. Anzi, ne ricordano bene i primi dieci minuti, quelli sufficienti a fargli passare la voglia di restare”. Inizia così il lungo post su Facebook di Stefano Sorci, titolare di una birreria di Giulianello, che racconta l’incontro con gli arrestati nell’indagine per la morte del 21enne Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni a Colleferro. “Eravamo seduti tutti fuori, e ci siamo girati improvvisamente a guardare il Suv che sbucava dall’arco a tutta velocità per poi inchiodare a due metri dai tavolini”. Continua a scrivere Stefano: “Sono scesi in 5 col ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 settembre 2020) “I ragazzi alla ribalta delle cronache sono stati anche da me, era una sera d’inizio estate. È stata una mezz’ora, sul tardi, e non è successo nulla di particolare. Eppure, tutti i presenti, quella mezz’ora se la ricordano bene. Anzi, ne ricordano bene i primi dieci minuti, quelli sufficienti a fargli passare la voglia di restare”. Inizia così il lungo post su Facebook di Stefano Sorci, titolare di una birreria di Giulianello, che racconta l’incontro con gli arrestati nell’indagine per la morte del 21enneMonteiro Duarte, ucciso a calci e pugni a Colleferro. “Eravamo seduti tutti fuori, e ci siamo girati improvvisamente a guardare il Suv che sbucava dall’arco a tutta velocità per poi inchiodare a due metri dai tavolini”. Continua a scrivere Stefano: “Sono scesi in 5 col ...

harrysbakeryl : Beverly Eckert, moglie di Sean Rooney, vice responsabile della gestione del rischio presso la Aon Corporation, Torr… - gioicar : RT @SalaLettura: I nostri amici se ne sono andati forse non li vedemmo mai, forse incontrati li abbiamo quando ancora il sonn… - laurieeLWF : ah e quando sono venuti gli sprouse e hero (di after), non li ho incontrati perché ovviamente (con la mia solita sf… - Beya64607971 : RT @SalaLettura: I nostri amici se ne sono andati forse non li vedemmo mai, forse incontrati li abbiamo quando ancora il sonn… - Lichtung5 : RT @SalaLettura: I nostri amici se ne sono andati forse non li vedemmo mai, forse incontrati li abbiamo quando ancora il sonn… -

Ultime Notizie dalla rete : “Quando incontrati Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera