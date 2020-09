Qualificazioni Mondiali 2022: niente squalifica, Messi convocabile per la prima gara (Di venerdì 11 settembre 2020) L’Argentina prepara il percorso verso il Mondiale del 2022 in Qatar e per presentarsi al meglio potrà far conto sulle prestazioni di Lionel Messi fin dalla prima partita di qualificazione. La Conmebol quest’oggi ha confermato la prescrizione della squalifica di una giornata della Pulce rimediata dopo la sfida contro il Cile di Copa America 2019. Accantonata la sanzione, Messi sarà dunque disponibile nella gara di esordio il prossimo 8 ottobre contro l’Ecuador alla Bombonera. Leggi su sportface

