PSG, Verratti si lamenta: “Un calendario così solo in Ligue 1, che strano” (Di venerdì 11 settembre 2020) “È strano fare un calendario come questo. La nostra prima partita era originariamente programmata per il giorno della finale di Champions League, è strano. Questo è possibile solo in Francia“. Marco Verratti parla così a margine della sconfitta del PSG nel primo impegno stagionale in Ligue 1 contro il Lens. Seppur il campionato francese sia già arrivato alla terza giornata, all’appello mancano le prime due gare dei parigini che nella seconda metà del mese di agosto erano ancora impegnati in Champions League. “Credo che la sconfitta sia dipesa da diversi fattori che hanno agito contemporaneamente – ha detto Verratti nel post gara -. Noi che abbiamo fatto tutto il possibile. Questo è stato il nostro massimo. Non puoi chiedere ... Leggi su sportface

footmercato : Marco Verratti cartonne le calendrier - sportface2016 : #PSG | #Verratti si lamenta: 'Un calendario così solo in #Ligue1, che strano' - anthohouss869 : RT @footmercato: Marco Verratti cartonne le calendrier - zazoomblog : Psg Verratti sbotta: “Calendario come nostro possibile solo in Francia. Nostra prima giornata era giorno della fina… - ItaSportPress : Psg, Verratti sbotta: 'Calendario come nostro possibile solo in Francia. Nostra prima giornata era giorno della fin… -