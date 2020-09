Psg, Verratti sbotta: “Calendario come nostro possibile solo in Francia. Nostra prima giornata era giorno della finale di Champions…” (Di venerdì 11 settembre 2020) Esordio amaro per il Paris Saint-Germain in Ligue 1. La squadra campione di Francia è stata sconfitta dalla neo promossa Lens per 1-0. Tra le tante difficoltà, dovute soprattutto al coronavirus che ha colpito membri importanti della squadra come Icardi, Neymar e Mbappé, la squadra di Thuchel è scesa in campo con una formazione "di fortuna". Al termine della gara, Marco Verratti, uno dei pochi big presenti all'esordio in campionato, non ha preso bene l'organizzazione del calendario della nuova stagione.Verratti: "solo in Francia un calendario così"caption id="attachment 1019945" align="alignnone" width="640" Verratti Psg (twitter Psg)/captioncome riportano Canal +, ... Leggi su itasportpress

