Psg, Florenzi ha terminato le visite mediche: in serata arriverà l'ufficialità (Di venerdì 11 settembre 2020) Il prossimo acquisto del Psg, Alessandro Florenzi, ha terminato le visite mediche: in serata è prevista l'ufficialità del suo trasferimento Alessandro Florenzi è sempre più vicino al Paris Saint-Germain. Il giocatore ha infatti terminato e superato brillantemente le proprie visite mediche secondo quanto riportato da TMW. In serata è previsto il comunicato del club francese che ufficializzerà così l'acquisto del calciatore dalla Roma. Il Psg ha acquistato Florenzi con la formula del prestito con il diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Florenzi ad un passo dal @PSG_inside, prestito con diritto di riscatto dalla @OfficialASRoma #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Florenzi partito per #Parigi, pronto a firmare per il @PSG_inside (prestito oneroso con diritto di riscatto a 9M)… - DiMarzio : #Florenzi al #Psg, il giocatore partirà già stasera per la #Francia. Dettagli e retroscena della trattativa - AxcelBc : @PSG_inside annonce florenzi stp - siamo_la_Roma : ? Terminano le visite mediche per #Florenzi ?? Si attende l'ufficialità ???? Poi sarà un nuovo giocatore del #PSG… -