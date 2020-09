Psg, ecco Florenzi: “Il trasferimento più importante della mia vita, sono molto emozionato” (Di venerdì 11 settembre 2020) Alessandro Florenzi si trasferisce al Paris Saint-Germain a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, ma l’accordo con la Roma prevede anche il diritto di riscatto a favore del club francese. L’ex calciatore giallorosso ha rilasciato le sue prime dichiarazioni al sito ufficiale del Psg: “sono molto emozionato, arrivo con tanta voglia di fare bene, cerchero’ di aiutare la squadra a fare il meglio possibile. Questo e’ il trasferimento piu’ importante della mia carriera. Voglio davvero provare a dare il massimo e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Tutto e’ stato fatto molto velocemente, sono molto felice di essere qui”. Il terzino della Nazionale Italiana ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 settembre 2020) Alessandrosi trasferisce al Paris Saint-Germain a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, ma l’accordo con la Roma prevede anche il diritto di riscatto a favore del club francese. L’ex calciatore giallorosso ha rilasciato le sue prime dichiarazioni al sito ufficiale del Psg: “emozionato, arrivo con tanta voglia di fare bene, cerchero’ di aiutare la squadra a fare il meglio possibile. Questo e’ ilpiu’mia carriera. Voglio davvero provare a dare il massimo e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Tutto e’ stato fattovelocemente,felice di essere qui”. Il terzinoNazionale Italiana ha ...

