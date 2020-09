Prodotto alimentare ritirato dal mercato: “Presenza di Listeria”. Marca e lotto (Di venerdì 11 settembre 2020) Allerta per i consumatori. Un lotto di salmone affumicato viene ritirato dal mercato per possibile rischio microbiologico. La comunicazione è stata data direttamente dal Ministero della salute come di consueto attraverso il proprio portale dedicato, per l’appunto, agli Avvisi per la sicurezza di tutti. Nello specifico, si tratta del salmone norvegese affumicato Unes, confezionato in buste da 100 grammi ciascuna per la società Unes Maxi Spa di Vimodrone (Milano) col cui marchio viene venduto ma Prodotto dalla ditta Sicily Food Srl nello stabilimento di via Miniera Mintini, ad Aragona, in provincia di Agrigento (marchio di identificazione IT D6Z3T CE). Il richiamo sul lotto non concede tempo da perdere.



Allerta per i consumatori. Un lotto di salmone affumicato viene ritirato dal mercato per possibile rischio microbiologico. La comunicazione è stata data direttamente dal Ministero della salute come di consueto attraverso il proprio portale dedicato, per l'appunto, agli Avvisi per la sicurezza di tutti. Nello specifico, si tratta del salmone norvegese affumicato Unes, confezionato in buste da 100 grammi ciascuna per la società Unes Maxi Spa di Vimodrone (Milano) col cui marchio viene venduto ma Prodotto dalla ditta Sicily Food Srl nello stabilimento di via Miniera Mintini, ad Aragona, in provincia di Agrigento (marchio di identificazione IT D6Z3T CE). Il richiamo sul lotto non concede tempo da perdere.

