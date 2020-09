Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo sta per tornare, ecco le novità del remake da poco annunciato (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo vari leak, Ubisoft ha ora annunciato ufficialmente che Prince of Persia tornerà su PC e console per la prima volta in un decennio, in un vero e proprio remake.Questa nuova versione di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo arriverà per PC, PlayStation 4 e Xbox One il 21 gennaio e sarà giocabile su PlayStation 5 e Xbox Series X tramite retrocompatibilità.In una presentazione virtuale il game director Pierre Sylvain-Gires e il senior producer Annu Koul hanno spiegato nel dettaglio alcuni dei lavori svolti sul gioco per aggiornarlo.Leggi altro... Leggi su eurogamer

