Primo ok al proporzionale. C’è il testo base della legge elettorale. Regge il patto tra il Pd e i Cinque Stelle. I renziani si astengono insieme a Leu (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Primo sì alla riforma della legge elettorale, conditio sine qua non posta dai vertici Pd in direzione nazionale lunedì scorso per dare la propria benedizione al taglio dei parlamentari, è arrivato ieri dalla Camera. La commissione Affari costituzionali, nonostante i tentativi di ostruzionismo da parte del centrodestra e l’astensione di Italia Viva, ha adottato il testo base – il cosiddetto Brescellum, dal nome del deputato pentastellato Giuseppe Bescia (nella foto) -, un proporzionale con soglia di sbarramento al 5% e diritto di tribuna per i piccoli partiti. I voti favorevoli sono arrivati dai due principali partiti di maggioranza, il M5s e il Pd: “Quando ero capogruppo M5S alla Camera avevamo raggiunto l’intesa sul ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 11 settembre 2020) Ilsì alla riforma, conditio sine qua non posta dai vertici Pd in direzione nazionale lunedì scorso per dare la propria benedizione al taglio dei parlamentari, è arrivato ieri dalla Camera. La commissione Affari costituzionali, nonostante i tentativi di ostruzionismo da parte del centrodestra e l’astensione di Italia Viva, ha adottato il– il cosiddetto Brescellum, dal nome del deputato pentastellato Giuseppe Bescia (nella foto) -, uncon soglia di sbarramento al 5% e diritto di tribuna per i piccoli partiti. I voti favorevoli sono arrivati dai due principali partiti di maggioranza, il M5s e il Pd: “Quando ero capogruppo M5S alla Camera avevamo raggiunto l’intesa sul ...

ABonaccini : Fatemi capire.. ieri è stata votato il primo passo per riportarci al proporzionale e i piccoli Leu @ItaliaViva e… - ninocortesi : RT @ninocortesi: Maggioritario al primo classificato e proporzionale per tutti gli altri. .............................. Le prossime elezi… - ninocortesi : Maggioritario al primo classificato e proporzionale per tutti gli altri. .............................. Le prossim… - ninocortesi : RT @ninocortesi: Maggioritario al primo classificato e proporzionale per tutti gli altri. .............................. Allora avremmo av… - ninocortesi : Maggioritario al primo classificato e proporzionale per tutti gli altri. .............................. Allora avr… -