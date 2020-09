Primo giorno di scuola | mancano i supplenti | in cattedra gli insegnanti positivi?

Leggi su chenews

(Di venerdì 11 settembre 2020) Manca sempre meno alla riapertura delle scuole e aumentano inesorabilmente i problemi: ci sono 13mila. il ministro azzolina, foto gettyCi siamo quasi, lunedì 14 settembre, fatta eccezione per sette regioni e piccole realtà sparse per l’Italia, le scuole riapriranno. Ma l’angoscia e l’incertezza restano alte. A partire dal fatto che ci sono 13milama con solo il 50% di loro che ha fatto il tampone. In soldoni: 13mila contagiati sono sicuri, ma in quella metà mancante ce ne potrebbero essere altrettanti, o addirittura di più. Non sarebbe un problema, farebbero la quarantena e poi, una volta negativi, tornerebbero alla loro. Il vero problema è chealtri ...