PRIMA PAGINA - Gazzetta - ADL positivo, ira degli alri patron per la presenza in Lega (Di venerdì 11 settembre 2020) "Juve: Higua out, Suarez in" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Il ballo delle punte della Signora in primo piano. Leggi su tuttonapoli

"Juve: Higua out, Suarez in" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Il ballo delle punte della Signora in primo piano. Higuain risolve il contratto e lascia la Juventus, per firmare ...

Rassegna stampa: i giornali salernitani in edicola venerdì 11 settembre

Sul quotidiano IL MATTINO in prima pagina troviamo: «De Luca ha salvato la Campania». Zingaretti incorona il presidente uscente: un gigante. E lui ai suoi: ora dieci giorni a testa bassa. La politica.

