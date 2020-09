Previsioni Meteo Toscana: cielo sereno o poco nuvoloso nei prossimi giorni (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Domani sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti nel pomeriggio sulle zone interne. Venti: deboli settentrionali con rinforzi sulla costa nel pomeriggio. Mari: poco mossi. Temperature: minime in lieve calo, massime in locale aumento. Domenica 13 sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli settentrionali con locali rinforzi nel pomeriggio sulla costa. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie o in lieve rialzo le ... Leggi su meteoweb.eu

