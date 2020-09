Previsioni Meteo Aeronautica Militare: fine settimana con maltempo in Sardegna e Sicilia (Di venerdì 11 settembre 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a giovedì 17 settembre 2020. Domani al Nord cielo sereno o velato ovunque, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi alpini e prealpini associati ad isolati rovesci nelle ore centrali della giornata. Attese locali foschie sulla pianura occidentale al mattino. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto sulla Sardegna, con rovesci o temporali diffusi ed intensi; bel tempo sul resto del centro. Sud e Sicilia: molte nubi compatte sulla Sicilia, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche di forte intensita’; sul resto del meridione alternanza di schiarite ed annuvolamenti medio-alti, ad eccezione di locali addensamenti piu’ ... Leggi su meteoweb.eu

