Premier League, Liverpool-Leeds: le quote dei bookmakers per la prima giornata (Di venerdì 11 settembre 2020) Sabato 12 settembre ricomincia il massimo campionato inglese.Torna la Premier League alla fine della seconda settimana di settembre. Nel periodo post pandemia da Covid-19, riparte anche il calcio in Europa e la massima competizione d'Inghilterra non si fa attendere. Il Liverpool di Jurgen Klopp, ultimo detentore del titolo, affronterà il Leeds di Marcelo Bielsa nella sfida delle 18.30 di sabato 12 settembre ad Anfield. I campioni d'Inghilterra, che hanno sfiorato i 100 punti nella scorsa stagione arrivando a totalizzarne appena 99, affrontano i neopromossi dalla serie cadetta inglese, tanto attesi al ritorno nel massimo campionato arrivato dopo ben 16 anni.

