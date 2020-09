Positiva al Covid viola la quarantena per sostenere il test d’ingresso di Medicina a Bologna. Denunciata una 19enne di Macerata (Di venerdì 11 settembre 2020) Era risultata Positiva a due tamponi per il coronavirus ed era in quarantena in attesa di conoscere l’esito del terzo esame (anch’esso poi risultato positivo), ma non per questo si è fermata e da Macerata è andata a Bologna, accompagnata in auto dalla madre, pur di svolgere il test d’ingresso di Medicina all’università. Giunta nel capoluogo emiliano, però, la sua identità è stata svelata al momento della registrazione all’hotel: informata la polizia, è stata Denunciata. L’allarme è scattato ieri mattina, verso le 8, quando alle forze dell’ordine è arrivata la segnalazione nel database di una persona Positiva, dopo che in albergo erano stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Era risultataa due tamponi per il coronavirus ed era inin attesa di conoscere l’esito del terzo esame (anch’esso poi risultato positivo), ma non per questo si è fermata e daè andata a, accompagnata in auto dalla madre, pur di svolgere ild’ingresso diall’università. Giunta nel capoluogo emiliano, però, la sua identità è stata svelata al momento della registrazione all’hotel: informata la polizia, è stata. L’allarme è scattato ieri mattina, verso le 8, quando alle forze dell’ordine è arrivata la segnalazione nel database di una persona, dopo che in albergo erano stati ...

