Positiva al Covid, 19enne va al test di medicina a Bologna

Positiva al Covid, ragazza di 19 anni viola la quarantena per fare il test di medicina Una ragazza di 19 anni Positiva al Coronavirus ha violato la quarantena per sostenere il test di ingresso alla facoltà di medicina alla fiera di Bologna. La giovane è partita in auto da Macerata insieme alla madre nella serata di mercoledì 9 settembre. La ragazza si è messa in viaggio nonostante due tamponi positivi e in attesa di sapere l'esito del terzo esame, risultato poi anche quello positivo. Madre e figlia hanno anche alloggiato in un hotel nella città emiliana per poi raggiungere la mattina seguente la sede del test di ammissione.

