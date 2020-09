Porto di Napoli: sequestrati ben 10mila pannelli fotovoltaici (Di venerdì 11 settembre 2020) Porto di Napoli: denunciato il titolare di una società di spedizioni che era in procinto di immettere sul mercato africano 10mila pannelli fotovoltaici dismessi. Nel corso dei periodici controlli finalizzati alla verifica della normativa inerente alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, i Carabinieri del NOE di Napoli, unitamente al II Gruppo della Guardia di Finanza e … Leggi su 2anews (Di venerdì 11 settembre 2020)di: denunciato il titolare di una società di spedizioni che era in procinto di immettere sul mercato africanodismessi. Nel corso dei periodici controlli finalizzati alla verifica della normativa inerente alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, i Carabinieri del NOE di, unitamente al II Gruppo della Guardia di Finanza e …

Esercito : Una Pattuglia dell’Operazione #StradeSicure in servizio al Porto di Napoli allertata dal personale in attesa di imb… - espressonline : Risposte veloci in Veneto, privati favoriti in Lombardia, zero controlli al porto di Napoli: la mappa dei tamponi è… - MinisteroDifesa : Una Pattuglia dell’Operazione #StradeSicure, in servizio al Porto di Napoli, ha salvato un turista caduto in mare… - ildenaro_it : #Sequestrati nel #porto di #Napoli 10 mila #pannelli #fotovoltaici: erano #diretti in #Africa - Leone67Leone67 : @PeppeMorelli83 È dimmi ,sei ti porto io davanti al capitano lo spari ? Se ti porto davanti alla Meloni promettimi… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Napoli Napoli: turista cade in mare nel porto, salvato dai militari dell'Esercito Il Mattino De Laurentiis positivo, l'ultimo weekend a Capri tra cene in villa e barca blindata

Sull'isola di Capri è arrivato a bordo della sua barca, il «Manitoba», lo scorso venerdì in serata. Qui lo aspettava la moglie Jacqueline che non ha mai lasciato l'isola dalla fine di giugno. Sabato s ...

Coronavirus a Napoli, 1.248 positivi: 156 nuovi casi in 3 giorni, 63 i ricoverati

Sono 156 i nuovi positivi a Napoli da martedì ad oggi. Aumentano i ricoveri (da 58 a 63), con 12 nuovi guariti e 2 nuovi decessi dovuti al coronavirus. Salgono ancora gli attualmente positivi in città ...

Sull'isola di Capri è arrivato a bordo della sua barca, il «Manitoba», lo scorso venerdì in serata. Qui lo aspettava la moglie Jacqueline che non ha mai lasciato l'isola dalla fine di giugno. Sabato s ...Sono 156 i nuovi positivi a Napoli da martedì ad oggi. Aumentano i ricoveri (da 58 a 63), con 12 nuovi guariti e 2 nuovi decessi dovuti al coronavirus. Salgono ancora gli attualmente positivi in città ...