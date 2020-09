Ponte ‘98 | squadra carica per la coppa Italia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – La FIGC Campania ha reso noto il tabellone completo dellaDilettanti – Promozione. Trentadue gli incontri, con la competizione che inizierà il 27 settembre 2020. Il’98 disputerà la prima contro il Manocalzati, che affronterà in trasferta il 27 settembre 2020 mentre in casa il 21 ottobre prossimi. Si partirà dallo stadio Mellusi di Benevento alle ore 14 del 27 settembre. C’è ottimismo per questa nuova avventura dell’Asd‘98 proprio perché laè fortissima, con colpi di mercato giusti e poi bisogna dirlo “è tanto”. La società è fiduciosa per l’ottimo ...