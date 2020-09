Playoff NBA 2020: Los Angeles Lakers battono Houston e volano sul 3-1 nella serie (Di venerdì 11 settembre 2020) I Los Angeles Lakers hanno la meglio sugli Houston Rockets e volano sul 3-1 nella serie valevole per i Playoff NBA 2020. LeBron James (16 punti) e compagni si impongono per 110-100: protagonista assoluto nella notte è Anthony Davis che chiude la propria prestazione personale con 29 punti e 5 assist, oltre a 12 rimbalzi. Perfetto dalla lunetta, fa 9 su 9. Alza la voce anche Rajon Rondo, vicinissimo alla tripla doppia con 11 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Il migliore in casa Rockets è Russell Westbrook, autore di 25 punti, ma non bastano per pareggiare la serie. Leggi su sportface

