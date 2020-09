Pil Italia | Confindustria | rimbalzo parziale nel terzo trimestre +9%

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 11 settembre 2020) (Teleborsa) – Un “recupero tormentato”. Così definisce ildel Pilno il Centro Studi dinella sua Congiuntura Flash che stima tra luglio e settembre una ripresa di circa il 9%, contenuta rispetto al crollo dei primi sei mesi dell’anno (-17,6%). Guardando alla fine dell’anno il CSC prevede un calo del Piltra il 10% e l’11% per il 2020. La produzione industriale, nonostante un luglio in recupero come da attese (+7,4%), ha visto in agosto-settembre una stabilizzazione che la porterà a concludere ilpoco sopra il +20% ma a -10% se si prendono a riferimento i livelli pre-Covid. Il PMI in agosto (53,1) fornisce segnali positivi sulla domanda. Apprezzabile ma ...