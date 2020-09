(Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Gli ultimi dati sull’economia italiana inducono a confermare che nel terzo trimestre si registrerà una risalita del PIL di circa il 9%, contenuta rispetto al crollo nel primo e nel secondo (-17,6%). L’attività resta quindi compressa molto sotto i livelli pre-Covid. Nel 2020 il PIL si attesterà tra -10 e -11%. E’ quanto emerge dal rapporto Congiuntura Flash del Centro Studi di.Il PMI nei servizi (Purchasing Managers’ Index) ha segnalato un nuovo calo dell’attività in agosto (47,1), confermando i rischi di una lenta risalita. Il settore turistico ha subito una forte flessione nei mesi estivi (-50% di presenze, -70% le città d’arte; stime Federalberghi).La produzione a luglio ha recuperato come atteso (+7,4%), ma a settembre è prevista in media una ...

CorriereCitta : Pil, Confindustria “Recupero tormentato, deboli i servizi” - blidonni : RT @ansa_economia: Confindustria: rimbalzo parziale in terzo trimestre ,+9% . stima calo Pil italia 2020 del 10-11% #ANSA - stagliacollo : RT @Affaritaliani: Pil, anche Confindustria smentisce Gualtieri: calo a due cifre, fra il 10-11% - Affaritaliani : Pil, anche Confindustria smentisce Gualtieri: calo a due cifre, fra il 10-11% - marina_valerio : #Economia #COVID19 #Confindustria Rimbalzo parziale atteso nel 3° trimestre con risalita PIL di circa il +9,0%' dop… -

Ultime Notizie dalla rete : Pil Confindustria

"Gli ultimi dati sull'economia italiana inducono a confermare che nel terzo trimestre si registrerà una risalita del Pil di circa il +9%, contenuta rispetto al crollo nel primo e secondo (-17,6%). L'a ...L’economia italiana si avvia verso un terzo trimestre in recupero, dopo la batosta subita dalla crescita nel secondo trimestre per via del Covid. Si tratta tuttavia di “recupero tormentato”, così come ...