(Di venerdì 11 settembre 2020) Andreaall'ottimo esordio in maglia azzurra, un gol e due assist al Pescara in amichevole, ha commentato così su Instagram: "Buon test amichevole.con ial San".

tuttonapoli : Petagna felice: 'Finalmente al San Paolo con i miei nuovi compagni' - GhostJR__ : @DarioVarriale1 Sempre come ho scritto qui sopra, siccome Petagna per ideologia è NEL TORTO PIU' MARCIO, spero che… -

Ultime Notizie dalla rete : Petagna felice

AreaNapoli.it

Il futuro di Kalidou Koulibaly e Arek Milik continua a condizionare il mercato del Napoli. La trattativa tra il club azzurro ed il Manchester City per il difensore senegalese non è ancora giunta ad un ...Euro Petagna, padre di Andrea Petagna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del programma radiofonico 'Si gonfia la rete - Voce di popolo', trasmissione di approfondimento sui temi caldi in ...