Pescara | Oddo | Restiamo umili | dobbiamo ammettere che il Napoli non ha giocato al 100%

(Di venerdì 11 settembre 2020) Massimo, allenatore del. ha parlato dopo il ko in amichevole contro il: "Di solito i test si fanno con squadre di categorie inferiori.

petrazzuolo : RT @napolimagazine: PESCARA - Oddo: 'Nonostante fosse la prima uscita abbiamo fatto delle buone cose' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PESCARA - Oddo: 'Nonostante fosse la prima uscita abbiamo fatto delle buone cose' - susydigennaro : RT @napolimagazine: PESCARA - Oddo: 'Nonostante fosse la prima uscita abbiamo fatto delle buone cose' - napolimagazine : PESCARA - Oddo: 'Nonostante fosse la prima uscita abbiamo fatto delle buone cose' - apetrazzuolo : PESCARA - Oddo: 'Nonostante fosse la prima uscita abbiamo fatto delle buone cose' -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara Oddo

Il Napoli ha battuto 4-0 il Pescara in una partita amichevole giocata allo stadio San Paolo. I gol sono stati segnati nel primo tempo da Zielinski e nella ripresa da Ciciretti, Mertens e Petagna Nella ...Il Napoli finisce in goleada contro il Pescara al San Paolo. La formazione azzurra allenata da Gattuso supera in scioltezza quella di Oddo grazie alla rete di Zielinski nel primo tempo e ad una ripres ...