Periodo di quarantena ridotto da 14 a 10 giorni? Ecco cosa pensano le istituzioni (Di venerdì 11 settembre 2020) Il 15 settembre verrà affrontata in una riunione del comitato tecnico scientifico una questione abbastanza spinosa, ovvero la riduzione della quarantena da 14 a 10 giorni. Al termine del vertice Med7 svoltosi ad Ajaccio, infatti, il premier Conte ha voluto specificare che "La durata della quarantena è una valutazione che deve essere primariamente rimessa agli esperti del Comitato tecnico scientifico". A riguardo, c'è un dibattito internazionale, poiché l'OMS consiglia ancora oggi un Periodo di 14 giorni in un'ottica cautelativa, anche se alcuni Paesi stanno valutando l'ipotesi di ridurre tale lasso di tempo. La decisione, però, come ha sottolineato ancora il presidente del consiglio, non è "meramente ...

