Per la candidata leghista alla presidenza della Toscana la donna che ha aggredito Salvini avrebbe un passato criminale. Non risulta (Di venerdì 11 settembre 2020) Secondo Susanna Ceccardi, candidata Presidente della regione Toscana per la Lega, la donna che aveva aggredito Matteo Salvini a Pontassieve (Firenze) avrebbe avuto un passato dedito alla criminalità dal quale non ne sarebbe uscita. Una dichiarazione, fatta in diretta a Mattino 5 il 10 settembre 2020, che non trova alcun fondamento e basata sulle dicerie senza fondamento diffuse il giorno stesso dell’aggressione attraverso social: Condannata per spaccio, favoreggiamento dell’immigrazione illegale e sfruttamento della prostituzione. Assunta come mediatrice culturale nel comune di Pontassieve (dopo aver collaborato con la Kyenge). Solo in Italia può capitare… La bufala diffusa anche ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 settembre 2020) Secondo Susanna Ceccardi,Presidenteregioneper la Lega, lache avevaMatteoa Pontassieve (Firenze)avuto undeditocriminalità dal quale non ne sarebbe uscita. Una dichiarazione, fatta in diretta a Mattino 5 il 10 settembre 2020, che non trova alcun fondamento e basata sulle dicerie senza fondamento diffuse il giorno stesso dell’aggressione attraverso social: Condannata per spaccio, favoreggiamento dell’immigrazione illegale e sfruttamentoprostituzione. Assunta come mediatrice culturale nel comune di Pontassieve (dopo aver collaborato con la Kyenge). Solo in Italia può capitare… La bufala diffusa anche ...

CatalfoNunzia : Ieri sono stata in Campania per sostenere la candidata alla presidenza della Regione del @Mov5Stelle,… - mariaederaM5S : Sono in Puglia per sostenere la candidata Presidente Antonella Laricchia e i candidati del @Mov5Stelle alla Regione… - CatalfoNunzia : Oggi, mercoledì #9settembre, sarò in provincia di Napoli per alcuni incontri con la cittadinanza insieme alla candi… - alenencioni29 : RT @IVMarche: Sanitá Lavoro Scuola Ambiente I 4 punti del programma di Simonetta Giubilaro, candidata al consiglio regionale per la provinc… - pietrinimatteo : Reggio Calabria, la candidata marocchina e salviniana condannata per sequestro di persona -

Ultime Notizie dalla rete : Per candidata “Prof candidata usa la chat scolastica per le videolezioni per farsi propaganda” – L'Arno.it il Giornale Il ministro Provenzano lancia la candidatura di Mangialardi: “È l’uomo giusto per rilanciare le aree interne delle Marche”

3' di lettura 11/09/2020 - Il ministro Provenzano lancia la candidatura di Mangialardi: “È l’uomo giusto per rilanciare le aree interne delle Marche” “Nelle Marche come nel resto d’Italia – ha detto i ...

L'Einstein Telescope cerca casa, pronte a ospitarlo le miniere di Lula

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha presentato ufficialmente la candidatura della sede delle miniere di "Sos Enattos" a Lula, per ospitare l'Einstein Telescope, un innovativo strumento di ...

