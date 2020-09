Paura al Mc Donald's: cliente si rifiuta di mettere la mascherina e picchia il vigilante (Di venerdì 11 settembre 2020) Un nigeriano di 30 anni è entrato nel di via Giolitti, a Roma, ieri sera poco prima di mezzanotte. L'addetto alla vigilanza gli ha chiesto di indossare la mascherina e lui per tutta risposta gli ha ... Leggi su leggo

Un nigeriano di 30 anni è entrato nel mc Donald di via Giolitti, a Roma, ieri sera poco prima di mezzanotte. L'addetto alla vigilanza gli ha chiesto di indossare la mascherina e lui per tutta risposta ...La diffusione dei file audio nel quale Trump – intervistato da Bob Woodward per il suo libro, Rage – racconta di essere a conoscenza della letalità del nuovo coronavirus sin dai primi di febbraio, non ...