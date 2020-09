Patente nautica senza fare l’esame: ci sono anche tre giocatori del Napoli (Di venerdì 11 settembre 2020) Napoli, tre giocatori prendono la Patente nautica senza esame. Si tratta di Koulibaly, Ghoulam e Callejon Come riportato da Sky figurano anche i nomi di tre calciatori del Napoli, Koulibaly, Ghoulam e Callejon, nella lunga lista di persone (circa 600) che avrebbero acquisito la Patente nautica senza però avere sostenuto l’esame. E’ il risultato dell’inchiesta aperta dalla procura partenopea che indaga su 31 persone tra ex funzionari della motorizzazione civile, direttori di scuola guida e faccendieri. Le cifre per l’acquisto dei documenti vanno dai 1.000 ai 1.500 euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

