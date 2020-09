Patente nautica senza esame, coinvolti Koulibaly, Ghoulam e Callejon (Di venerdì 11 settembre 2020) Figurano anche i nomi di tre calciatori del Napoli, Koulibaly, Ghoulam e Callejon, nella lunga lista di persone (sono circa 600) che avrebbero acquisito la Patente nautica senza però avere sostenuto l’esame. La Procura di Napoli (sostituto procuratore Cristina Curatoli, procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli) ha emesso 31 avvisi di conclusione indagini dei carabinieri di Caserta … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Tre calciatori del Napoli sono fra i nomi al centro dell’inchiesta riguardante delle patenti nautiche “facili”. In poche parole, come riferisce il quotidiano Il Mattino in data odierna, 11 settembre, ...Figurano anche i nomi di tre calciatori del Napoli, Koulibaly, Ghoulam e Callejon, nella lunga lista di persone (sono circa 600) che avrebbero acquisito la patente nautica senza però avere sostenuto l ...