Passeggiate spumeggianti e wine trekking in Franciacorta, tra natura, degustazioni e visite culturali (Di venerdì 11 settembre 2020) A piedi, su due ruote e perfino in sella per un settembre in Franciacorta tra i premiati e nobili filari di questo ventaglio di terra lombarda in provincia di Brescia, a sud del Lago d’Iseo per il Festival Franciacorta in Cantina giunto quest’anno alla sua XI edizione che torna da domani a domenica e nel prossimo weekend del 19 e 20 settembre nei luoghi più interessanti della Franciacorta dal punto di vista naturalistico e ambientale. Cantine aperte, gustose proposte gastronomiche, iniziative culturali e sportive. Un doppio weekend per immergersi nella spumeggiante atmosfera di questa fertile terra dove tra monasteri, castelli e dimore storiche immerse tra i vigneti nasce un vino unico.In un anno così particolare che ha costretto ad annullare numerosi eventi in Italia e ... Leggi su huffingtonpost

BansCollector : RT @HuffPostItalia: Passeggiate spumeggianti e wine trekking in Franciacorta, tra natura, degustazioni e visite culturali - HuffPostItalia : Passeggiate spumeggianti e wine trekking in Franciacorta, tra natura, degustazioni e visite culturali -

Ultime Notizie dalla rete : Passeggiate spumeggianti Passeggiate spumeggianti e wine trekking in Franciacorta, tra natura, degustazioni e visite culturali L'HuffPost