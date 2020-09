Paris Hilton sull’amica Britney Spears: «Deve avere il controllo della sua vita» (Di venerdì 11 settembre 2020) Paris Hilton: 35 anni di scandali, amori ed eccessi sfoglia la gallery Nella never ending story della faida familiare tra Britney Spears, 38 anni, e suo padre Jamie, si inserisce ora anche Paris Hilton, 39, grande amica della cantante. Leggi anche › Britney Spears contro la tutela legale del padre: ora vuole un fondo a gestire i suoi beni ... Leggi su iodonna (Di venerdì 11 settembre 2020): 35 anni di scandali, amori ed eccessi sfoglia la gallery Nella never ending storyfaida familiare tra, 38 anni, e suo padre Jamie, si inserisce ora anche, 39, grande amicacantante. Leggi anche ›contro la tutela legale del padre: ora vuole un fondo a gestire i suoi beni ...

