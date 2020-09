Paolo Sorrentino, per il film su Maradona riprese anche a Stromboli e in Costiera Amalfitana (Di venerdì 11 settembre 2020) A Stromboli, nelle Eolie, Isolani e vacanzieri mobilitati per il film di Paolo Sorrentino “E’ stata la mano di Dio”. Le riprese ad agosto sono iniziate a Napoli e dopo Stromboli continueranno anche nella costa Amalfitana. Tra i protagonisti c’è Toni Servillo che con Sorrentino giro’ “L’uomo in più”. Il film e’ ispirato alla sua vita napoletana ed a Diego Armando Maradona, per quel famoso gol segnato per l’appunto di mano all’Inghilterra nei campionati del mondo del 1986, ed uscira’ su Netflix probabilmente l’anno prossimo. La giunta Giorgianni di Lipari ha concesso il patrocinio. Le Eolie si confermano set ideale ... Leggi su ildenaro

