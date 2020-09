Paolo Savona ha contratto il coronavirus | chiusi gli uffici Consob

(Di sabato 12 settembre 2020) Il Covid-19 ha colpito una nuova vittima “illustre”: è risultato infatti positivo al, presidente dellache tuttavia è in buone condizioni di salute essendo risultato asintomatico. Le parole diE’ lui stesso a renderlo noto: Sto bene, sono asintomatico. “Ho fatto il tampone per precauzione, avevo anche già fatto il sierologico. Ho visto anche questa”, ha dichiarato l’83enne nativo di Cagliari, che ha trascorso una parte del periodo estivo in vacanza in Sardegna, dove hanno molto probabilmenteil contagio anche Flavio Briatore e Silvio Berlusconi. Sanificazione precauzionale Glidi Roma e Milano sono stati ...

Paolo Savona

