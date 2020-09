Paolo Del Debbio sciocca tutti | Dimagrito è un’altra persona | Foto (Di venerdì 11 settembre 2020) Paolo Del Debbio ritorna dopo la pausa estiva con Diritto e Rovescio, ma è irriconoscibile! Il giornalista riappare in Tv con un aspetto diverso. Una prima puntata ricca di argomenti Con l’arrivo di settembre, ripartono molti programmi televisivi, tra questi il talk show politico di Rete 4, Diritto e Rovescio diretto da Paolo Del Debbio. … L'articolo Paolo Del Debbio sciocca tutti Dimagrito è un’altra persona Foto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

La7tv : #tagada L'analisi dello psichiatra Paolo #Crepet sull'omicidio del giovane #Willy Monteiro: 'C'è una violenza spave… - Paolo_Bargiggia : Un'altra odiatrice: @ChiaraFerragni come @rulajebreal . Cosa non si fa per restare nel giro del Mainstream che ti c… - Adnkronos : 'A me non fai paura', #PaoloDelDebbio contro #BeppeGrillo - noemi_spa : RT @Drittorovescio_: Dopo l'aggressione del nostro inviato Paolo Del Debbio manda un messaggio a Beppe Grillo #Drittoerovescio https://t.co… - MOTORESANITA : Paolo Guzzonato, Motore Sanità: '52 milioni di persone in #Europa vivono con il #diabete. L'8% del budget del SSN è… -