Paolo Conte, Via con me di Giorgio Verdelli presentato oggi alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (Di venerdì 11 settembre 2020) Paolo Conte, Via con me è un itinerario ideale con la voce narrante di Luca Zingaretti per raccontare un personaggio eclettico e, per certi versi, misterioso. Una grande storia, non soltanto musicale. È un intreccio di parole, versi e musiche che scattano foto del nostro immaginario attraverso le canzoni, i concerti, gli amici e le riflessioni del grande artista astigiano. Il regista Giorgio Verdelli ha attinto all’immenso patrimonio dell’archivio personale di Conte, unendolo a materiale realizzato ad hoc: interviste, riprese dei tour internazionali e occasioni di una carriera unica. Con una straordinaria carrellata di testimonianze – Roberto Benigni, Vinicio Capossela, Caterina Caselli, Francesco De Gregori, Stefano Bollani, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 settembre 2020), Via con me è un itinerario ideale con la voce narrante di Luca Zingaretti per raccontare un personaggio eclettico e, per certi versi, misterioso. Una grande storia, non soltanto musicale. È un intreccio di parole, versi e musiche che scattano foto del nostro immaginario attraverso le canzoni, i concerti, gli amici e le riflessioni del grande artista astigiano. Il registaha attinto all’immenso patrimonio dell’archivio personale di, unendolo a materiale realizzato ad hoc: interviste, riprese dei tour internazionali e occasioni di una carriera unica. Con una straordinaria carrellata di testimonianze – Roberto Benigni, Vinicio Capossela, Caterina Caselli, Francesco De Gregori, Stefano Bollani, ...

Conte_Official : PAOLO CONTE, ‘VIA CON ME' di Giorgio Verdelli stasera alle 21:00 in anteprima alla 77. Mostra Internazionale d’Arte… - raimovie : Alle 14:00 conferenza stampa di 'Paolo Conte, Via con me' con Giorgio Verdelli (regista, Sudovest Produzioni), Silv… - Conte_Official : Un estratto del trailer del Film 'PAOLO CONTE, VIA CON ME' di @gioverdelli In anteprima a #Venezia77 @la_Biennale… - achene_paolo : RT @GiorgiaMeloni: Oggi Rai Uno ci fa sapere che, domenica 13 settembre (in uno degli orari con più audience), a una settimana dal voto, il… - achene_paolo : RT @giobandnere: Oggi Rai Uno ci fa sapere che, domenica 13 settembre (in uno degli orari con più audience), a una settimana dal voto, il p… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Conte Venezia 77, "Via con me": Conte e le sue canzoni che... -2 Yahoo Notizie Grande Fratello Vip 5: Tommaso Zorzi e Paolo Brosio in pole ma Denis Dosio potrebbe stravolgere i piani

Per le quote Stanleybet.it il candidato principale alla vittoria è l’influencer Tommaso Zorzi a 4,00, tallonato da Paolo Brosio ... (9,00), seguita dalla temutissima contessa Patrizia De Blanck, a 10.

Il grande scippo del BancoNapoli, la Fondazione si muove con il Tesoro

L'appuntamento è fissato per lunedì mattina. La Fondazione Banco di Napoli spiegherà l'iniziativa avviata per «far luce sulle ombre che determinarono il crollo del più importante istituto di credito d ...

Per le quote Stanleybet.it il candidato principale alla vittoria è l’influencer Tommaso Zorzi a 4,00, tallonato da Paolo Brosio ... (9,00), seguita dalla temutissima contessa Patrizia De Blanck, a 10.L'appuntamento è fissato per lunedì mattina. La Fondazione Banco di Napoli spiegherà l'iniziativa avviata per «far luce sulle ombre che determinarono il crollo del più importante istituto di credito d ...