Panariello Conti Pieraccioni: ecco da quanto si conoscono e sono amici (Di venerdì 11 settembre 2020) Da quanto tempo sono amici Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni protagonisti de Lo Show in onda su Rai 1? “Nel 1982 – ha raccontato Conti a Tv Sorrisi e Canzoni – dovevo presentare un programma in una tv locale toscana, “Un ciak per artisti domani”. Pieraccioni faceva l’imitatore. Quello prima di lui non aveva fatto ridere. Gli ho detto che aveva un minuto per farci divertire. E ci è riuscito, eccome. Giorgio l’ho conosciuto nel 1985 in un programma di Rai 3. Lui imitava Renato Zero”. “Come abbiamo fatto a scriverlo? Trovandoci a casa di uno o dell’altro, in un momento in cui eravamo tutti e tre abbastanza liberi – ha raccontato ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 settembre 2020) DatempoGiorgio, Carloe Leonardoprotagonisti de Lo Show in onda su Rai 1? “Nel 1982 – ha raccontatoa Tv Sorrisi e Canzoni – dovevo presentare un programma in una tv locale toscana, “Un ciak per artisti domani”.faceva l’imitatore. Quello prima di lui non aveva fatto ridere. Gli ho detto che aveva un minuto per farci divertire. E ci è riuscito,me. Giorgio l’ho conosciuto nel 1985 in un programma di Rai 3. Lui imitava Renato Zero”. “Come abbiamo fatto a scriverlo? Trovandoci a casa di uno o dell’altro, in un momento in cui eravamo tutti e tre abbastanza liberi – ha raccontato ...

