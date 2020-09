Pallavolo, l’alzatrice del Casalmaggiore è incinta a inizio stagione. Dai tifosi raffica di insulti: «Quella è la porta» (Di venerdì 11 settembre 2020) Carli Lloyd è tornata a Casalmaggiore, in provincia di Cremona. La squadra con cui da palleggiatrice aveva vinto la Champions League nel 2016. Lloyd, che veste anche la maglia della nazionale statunitense di Pallavolo, ha fatto il suo ritorno in serie A. Con la casacca nera e rosa aveva vinto anche una Supercoppa italiana. Un ritorno gradito ai tifosi che però, alla notizia della sua gravidanza, hanno tirato fuori il peggio del sentimento da tifo ricoprendola di insulti. Sotto al post della società che annunciava che Lloyd era incinta, alcuni leoni da tastiera si sono lanciati in giudizi da maschi alfa. «Io non la pagherei. Quella è la porta… Ciao», scrive un tifoso evidentemente arrabbiato per aver appreso a pochi ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Pallavolo l’alzatrice Volley: Coscione sarà l'alzatore della Prisma Taranto Corriere di Taranto