Pallavolo, insulti a Carli Lloyd: 'E' incinta? Strappatele il contratto': i tifosi di Casalmaggiore contro la capitana (Di venerdì 11 settembre 2020) 'E' da quando è uscita la notizia che Carli diventerà mamma che leggo commenti imbarazzanti. E la cosa ancora più triste è che non sono solo uomini, ma anche donne', attacca Charlie, come la chiamano ... Leggi su ilgazzettino

aurora6335 : @aspiesdiary Idem, esisteva solo quel gioco io venivo presa in giro in classe quando si giocava a pallavolo non pre… - aurora6335 : @lovegoodlight Io l'ho sempre odiata e mi ha causato solo ansia, dato che si giocava sempre e solo a pallavolo non… - nonsenser03 : @italianofobica le ore passate a fare da arbitro (senza sapere le regole perché non guardo nessuno sport) e a prend… - eeasyv : tralasciamo l’insulto che è irrispettoso verso chi soffre di questa disabilità, che cazzo mi insulti perché non so… - voglioilcibopls : @unatestadecazz0 Una volta sono stata costretta a fare un torneo di pallavolo senza possibilità di cambio visto che… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallavolo insulti Pallavolo, insulti a Carli Lloyd: «E' incinta? Strappatele il contratto»: i tifosi di Casalmaggiore contro la capitana Il Messaggero Pallavolo, insulti a Carli Lloyd: «E' incinta? Strappatele il contratto»: i tifosi di Casalmaggiore contro la capitana

C’è chi viene contestato per scarso impegno e chi per qualche errore grossolano in campo. Poi c’è chi finisce nella rete della stupidità del tifo estremo e si becca insulti della peggior specie per un ...

Carli Lloyd, la pallavolista insultata perché incinta: “Strappatele il contratto”

Si chiama Carli Lloyd ed è la pallavolista di successo che quest'anno è stata scelta come capitano della VBC Casalmaggiore. Ha solo 31 anni ma vanta già un curriculum di tutto rispetto: fa parte della ...

C’è chi viene contestato per scarso impegno e chi per qualche errore grossolano in campo. Poi c’è chi finisce nella rete della stupidità del tifo estremo e si becca insulti della peggior specie per un ...Si chiama Carli Lloyd ed è la pallavolista di successo che quest'anno è stata scelta come capitano della VBC Casalmaggiore. Ha solo 31 anni ma vanta già un curriculum di tutto rispetto: fa parte della ...