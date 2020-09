Palermo | si conclude il ritiro estivo | il club rosanero saluta Petralia Sottana

Leggi su mediagol

(Di venerdì 11 settembre 2020) Il, termina ildei.Ultima seduta mattutina quest'oggi per la compagine guidata da Roberto Boscaglia neliniziato il 24 di agosto nel borgo madonita. Per il secondo anno di fila la società di Viale del Fante del presidente Dario Mirri ha scelto di svolgere la preparazione precampionato nell'impianto sportivo di, appoggiandosi all'ex convento dei Padri Riformati per l'alloggio dei. Introno alle ore 12.00 di oggi, i, al termine della seduta di allenamento mattutina, hanno raccolto i loro bagagli e si sono diretti alla volta del capoluogo siciliano. Tramite un post sul proprio profilo ...