Padova Hallfredsson | si va verso il rinnovo | prima il tampone | poi la firma

(Di venerdì 11 settembre 2020) con il direttore sportivo Sean Sogliano Iled Emildi nuovo insieme. Come riporta Il Gazzettino, il centrocampista islandese è rientrato ieri dal doppio appuntamento con la nazionale e si è sottoposto al. Se l’esito sarà negativo, si incontrerà con il direttore sportivo Sean Sogliano per rinnovare il proprio accordo con il club biancoscudato. Le parti, salvo complicazioni dell’ultimo minuto, troveranno un nuovo accordo. Leggi su Calcionews24.com

