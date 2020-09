Osvaldo Supino a Venezia 77 | l' abito come Billy Porter fa discutere FOTO

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 11 settembre 2020)ha stupito il pubblico di77 sfilando sul red carpet con unche ha ricordato quello di, con smoking e gonna, agli Oscar 2019. L'disul red carpet di77 ricorda quello cheindossò in occasione degli Academy Awards 2019. Il look del cantante italiano non ha lasciato indifferente il pubblico della Mostra del Cinema ma non tutti hanno apprezzato la sua scelta. Uno smoking su una gonna, un'unione tra abiti maschili e femminili, questa è stata la provocazione di, cantautore pugliese, durante la sfilata sul red carpet del film Le sorelle Macaluso. ...